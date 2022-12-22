تعرف على حالة الطقس في الامارات اليوم الخميس: حالة الطقس في الإمارات غدا يبحث المواطنون في الامارات عن حالة الطقس في الامارات اليوم الخميس 22-12-2022

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس في الامارات اليوم الخميس غدا الجمعة 23 ديسمبر 2022 حالة من الانخفاض نظرا للحالة الجوية أمس الأربعاء

وتعد أخبار الطقس من الاخبار التي تهم المواطنون بشكل عام لانها تعد من الاخبار التي يبنوا عليها يومهم وخططهم واهدافهم التي يسعون لها خلال الايام القادمة

حالة الطقس في الامارات اليوم الخميس 22-12-2022

وقال المركز الوطني للأرصاد إن حالة طقس الامارات اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والبحر

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون درجة الحرارة في الامارات اليوم الخميس رطباً ليلاً

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قبل قليل .. هطول أمطار الخير على جبال الساحل الشرقي من الامارات #الفرفار #الفجيرة بعدسة محمد المرزوقي #سماوي_للاستكشاف#شبكة_طقس_الجزيرة pic.twitter.com/vScHV4kDcZ — شبكة طقس الجزيرة (@AljazeraWeather) December 22, 2022

حالة الطقس في الامارات يوم الجمعة 23-12-2022

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن يكون الطقس في الامارات الجمعة في حالة من الاستقرار

وذكر أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً نهاراً في الخليج العربي.

وبشكل عام تكون درجة الحرارة في الامارات ستكون غائمة جزئياً بوجه عام.

وقال المركز الوطني الامارات للأرصاد إن حالة الطقس في قطر يوم السبت 24 ديسمبر 2022 والأحد 25-12-2022 يكون غائماً جزئياً يصبح غائماً أحياناً مساء

وكانت درجة الحرارة في الامارات يوم الاربعاء 21-12-2022 منخفضة جدا ما أدى إلى سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية، والرياح كانت جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شماالً ومع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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