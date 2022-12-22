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روسيا تحذر اليونان من إمدادات صواريخ إس 300 لأوكرانيا

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الرسالة نت - وكالات

حذرت موسكو اليوم الخميس، اليونان من إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز S-300، وحثت أثينا على التخلي عن مثل هذه الخطط "الاستفزازية".

وقالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن "نقل أنظمة S-300 إلى كييف سيكون انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الحكومية الدولية الروسية اليونانية بشأن التعاون العسكري الفني، وتوريد المنتجات العسكرية".

وأكدت أن "انتهاك الالتزامات التعاقدية بين موسكو وأثينا، التي تحظر إعادة تصدير المنتجات العسكرية الروسية إلى دول ثالثة دون موافقة روسيا، ستكون له عواقب لا محالة".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

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