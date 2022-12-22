وصف وزير المالية الإسرائيلي المنتهية ولايته، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، الحكومة التي أعلن رئيس وزراء الحكومة المُكلف بنيامين نتنياهو عن تشكليها، الليلة الماضية، بـ "حكومة الظلام".

وقال ليبرمان في تصريحات صحفية اليوم، إن "نتنياهو تمكن من تشكيل حكومة الظلام، ونجح في الترويج لدولة الهالاخا".

وأردف: "كما تمكن نتنياهو من إعطاء الأولوية للحريديم، على جنود الجيش ومن خلق الفصل بين الجنسين".

وتابع: "رئيس الوزراء المُكلف تمكن أيضًا من دفن رؤية هرتزل وجابوتنسكي، وبالتالي علينا أن نحارب كل هذا بعزم ومثابرة وأن نعد مواطني إسرائيل بالأمل والنور"، وفق قوله.

وكان "نتنياهو" قد توصل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره: "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"نوعام" و"شاس" و"يهودوت هتوراه"، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.

وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه في معسكر اليمين، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه "نتنياهو" مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي منحه مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، قبل أن يتبعها بتمديد 10 أيام تنتهي عند منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.