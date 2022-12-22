"أونروا" تُعلن استمرار الصرف النقدي لمتضرري "عدوان مايو"

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء اليوم الخميس، استمرار صرف المساعدات النقدية لإعادة بناء منازل العائلات التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي في مايو/أيار 2021.

وقالت "أونروا" في بيان صحفي، إنها مستمرة بصرف مساعدات نقدية لإعادة بناء منازل العائلات التي تضررت خلال تصعيد مايو/أيار 2021.

وجاء في البيان: "في إطار جهود "أونروا"، تم تقديم الدعم لـ 1275 عائلة متضررة من خلال مساعدات نقدية لدفع بدل الإيجار للمأوى الانتقالي، وإصلاح 7234 منزلًا متضررًا بشكل جزئي، وإعادة إعمار 608 منزلًا مدمرًا بشكل كلي".

وبدأ العدوان الإسرائيلي يوم 10 أيار/ مايو 2021، واستمر لـ 11 يومًا وخلف خسائر باهظة في الأرواح (232 شهيدًا وأكثر من 1900 مصاب) والممتلكات والمنشآت السكنية والتجارية، والمؤسسات الحكومية، والأراضي الزراعية.

ووفق إحصاءات حكومية، فقد تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 13 ألفا أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.

وهدم الجيش الإسرائيلي، بشكل كلي، 205 منازل وشقق وأبراج سكنية، ومقرات 33 مؤسسة إعلامية، فضلا عن أضرار بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى.