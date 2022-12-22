شاهد: ماذا فعل أمير قطر بجنازة حمد بن محمد العطية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا جاء فيه أمير قطر في أول ظهور له في جنازة حمد بن محمد العطية

ويعد ظهور أمير قطر الأحدث له بعد إختتام بطولة كأس العالم 2022 وتسليم المنتخب الأرجنتيني بطل هذه النسخة الكأس الذهبية بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح حيث أدى المنخبين أداءا رائعا جدا

وظهر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس 22-12-2022 خلال جنازة حمد بن محمد بن عبدالله العطية، الذي فجعت وفاته القطريين

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أمير قطر خلال جنازة حمد بن محمد بن عبدالله العطية

وتوفي حمد بن محمد بن عبدالله العطية أمس الأربعاء 21-12-2022 في الدوحة دون ذكر أسباب الوفاة التي أدت لوفاة حمد العطية وفق ما قالته وسائل الإعلام القطرية

🎥| سموّ الأمير @TamimBinHamad يؤدي صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله الوالد حمد بن محمد بن عبدالله العطية بجامع الوالد ناصر بن عبدالله العطية#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/gwMNlqfbXy — نديب قطر (@NadeebQa) December 22, 2022

ظهر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ظهوره الأول وهو يؤدي واحب العزاء في الفقيد حمد بن محمد بن عبدالله العطية وحضر أمير قطر إلى جامع الوالد ناصر بن عبد الله العطية حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل حمد العطية

🎥| سموّ الأمير @TamimBinHamad في جنازة المغفور له بإذن الله الوالد حمد بن محمد بن عبدالله العطية #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/kA1QAQW4jE — نديب قطر (@NadeebQa) December 22, 2022

وتداول نشطاء التواصا الاجتماعي على الفيديو التي ظهر فيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان خلال تأديته واجب العزاء

وتفاعل النشطاء على الفيديو الذي ظهر فيه أمير قطر خلال ظهوره الأول وثمنوا حرصه واهتمامه على تكريم رجال الدولة حتى بعد وفاتهم بحضور جنائزهم وأخذ العزاء ومواساة أسرهم