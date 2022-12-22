بعد تأجيلها.. تعرف على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم، أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة لؤي المدهون عن تأجيل صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من شيكات الشؤون الاجتماعية للعام 2022 إلى بداية العام المقبل 2023.

وقال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون في تصريح صحفي أنه تقرر تأجيل صرف الدفعة الثالثة من مخصصات الشؤون التي تُصرف للأسر الفقيرة، من شهر ديسمبر الجاري إلى يناير من العام المقبل 2023.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وأكد المدهون ان التأجيل جاء نتيجة عدم وصول الأموال المخصصة لشيكات الشؤون الاجتماعية من الجهات الثلاث التي تدعم مخصصات الشؤون وهي "البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والمالية بالحكومة".

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وأوضح المدهون أن الشيكات ستصرف خلال شهر يناير المقبل لكنه لم يحدد بعد التاريخ الذي ستُصرف فيه المخصصات، مؤكداً أنها ستكون في شهر يناير المقبل.

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وتنتظر على أحر من الجمر الأسر الفقيرة صرف شيكات الشئون الاجتماعية، ومع نهاية العام الحالي يكثر البحث عن آخر مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة منها.

وتعتبر مخصصات الشؤون الاجتماعية مصدر دخل للآلاف من العائلات المستورة في قطاع غزة نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه القطاع.

أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم

وكان المدهون كشف سابقاً عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة منها.

وأكد المدهون، أن مخصصات الشؤون الاجتماعية والدفعة الثالثة والأخيرة منها، ستصرف قبل نهاية العام الحالي، قبل أن يعلن تأجيلها للعام المقبل.

وأضاف المدهون، أنه سيتم إضافة ما يقارب الـ 300 أسرة جديدة لشيكات الشؤون من الأسر الأكثر فقرًا في قطاع غزة، من أجل الاستفادة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

رابط فحص الشؤون الاجتماعية برقم الهوية 2022

وبيّن المدهون، أن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن، وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

للدخول إلى رابط فحص الشئون الاجتماعية برقم الهوية اضغط هنـــا

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وأوضح أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

رابط فحص الشؤون الاجتماعية

وقال المدهون: "خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة".

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وأكد أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها.