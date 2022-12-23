بالفيديو| شهيد وإصابة شرطيين (إسرائيليين) بعملية إطلاق نار ودهس بالداخل المحتل

استشهد الشاب الفلسطيني نعيم محمود بدير من مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني، فجر الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس أدت لإصابة عنصرين من شرطة الاحتلال.

وأعلنت شرطة الاحتلال في بيان أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح ونقلا للعلاج في مستشفى "بيلنسون" في بيتا تيكفا، بادعاء تعرضهما للدهس وإطلاق النار في كفر قاسم، بحسب ما نقله موقع "عرب 48".

ويظهر مقطع فيديو من مكان الحدث أن عددًا من عناصر شرطة الاحتلال أطلقوا النار على شخص كان يقود مركبته عائدا إلى الخلف، في حين تواجدت فيه دوريات للشرطة، فيما سمع دوي إطلاق النار.

📹 🎥 #شاهد|| اللحظات الأولى لعملية الدهس وإطلاق النار في كفر قاسم بالداخل المحتل pic.twitter.com/X82jS2ouiy — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 23, 2022

ونشرت شرطة الاحتلال العشرات من عناصرها في كفر قاسم، وأرسلت تعزيزات أمنية تشمل عناصر من الوحدات الخاصة، بحسب ما ذكرت في بيان، وحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية.

وأكدت شرطة الاحتلال أن ما جرى في كفر قاسم ليلا هجوم متعمد على خلفية فدائية خطط له مسبقا وعثر على أسلحة وذخيرة في مكان لمنفذ العملية وهناك من ساعده بإطلاق نار والقاء زجاجات حارقة قبل دهسه شرطيين (إسرائيليين) أصيبا بجروح متوسطة.

وأشارت إلى أن عناصرها يجرون عمليات بحث عن مشتبه بهم آخرين.

وتأتي العملية في وقت تتصاعد جرائم الاحتلال بحق القدس والمسجد الأقصى، وفي الداخل المحتل الذي يتعرض لمخططات التهجير والتضييق على أهلنا هناك، إضافة إلى جرائمه المتواصلة بحق شعبنا في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت العملية أيضا عقب مواصلة الاحتلال جرائمه تجاه الأسرى وآخرها جريمة استشهاد القائد ناصر أبوحميد في سجونه.

وتثبت العملية أن المقاومة هي الخيار الأقوى لمواجهة الفاشية الصهيونية والحكومة المتطرفة القادمة التي تهدد وتتوعد أهلنا في الداخل.

يأتي ذلك في وقت، يتصاعد فيه الغضب الفلسطيني في الداخل المحتل عقب الأحكام الجائرة التي أصدرها الاحتلال بحق معتقلي هبة الكرامة.

ودعت أمهات المعتقلين، إلى ضرورة مواصلة نصرة أبنائهن، وتكثيف حملات التضامن معهم.

وعبرن عن اعتزازهن بأبنائهن الذين انتصروا لكرامة أبناء شعبهم، ودافعوا عن حقهم بالعيش بكرامة.

من جانبه، دعا ممثل الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني المحتل، منير منصور، كل القوى الوطنية والسياسية لمساندة الأسرى وعائلاتهم، وعدم التقصير بهذا الواجب الأخلاقي والوطني والإنساني.

ونفذت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام "شاباك"، حملة اعتقالات ضد مئات الشبان الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، على خلفية المواجهات التي تزامنت مع معركة سيف القدس، واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، في شهر أيار/ مايو 2021، والتي عرفت فلسطينيا بـ"هبة الكرامة".