مواجهات مع قوات الاحتلال خلال فعاليات رافضة للاستيطان في نابلس

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال، بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال مسيرات مناهضة للاستيطان ومطالبة باسترداد جثامين الشهداء.

وأدى أهالي بلدة بيتا والقرى المجاورة جنوب نابلس صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيطان بمحيط جبل صبيح، مؤكدين على رفضهم المطلق لإقامة بؤرة "إيفتار" الاستيطانية على الجبل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية وغازية بلون أحمر خلال المواجهات المندلعة بمحيط جبل صبيح في نابلس، فيما أشعل الشبان الإطارات المطاطية وأطلقوا الحجارة صوب جنود الاحتلال.

واستنفرت قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، فيما شهدت قرية بيت دجن شرقا، مواجهات بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة، قمعت خلالها قوات الاحتلال المواطنين والطواقم الصحفية وطواقم الإسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.

وتشهد بلدة بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ أكتوبر 2020؛ احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي البلدة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 33 مواطناً خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وجبل صبيح وأوصرين بنابلس.

واندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال في بلدة أوصرين جنوب نابلس، بعد وصول عشرات الشبان الى مفرق القرية ورشق مركبات المستوطنين.

وخرجت مسيرة من بلدة أوصرين للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عمار مفلح الذي أعدمته قوات الاحتلال في قرية حوارة، قبل أسابيع.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين التي داهمت قرية قريوت جنوب نابلس، وأدوا طقوسا ورقصات تلمودية في المكان.

ويشهد نبع قريوت في الآونة الأخيرة اقتحامات مكثفة من المستوطنين خلال الأشهر الماضية، حيث حطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.

وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان التي انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام صوب الشبان الفلسطينيين بكثافة، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

بالتزامن مع ذلك، ألقى شبان قنابل محلية الصنع "أكواع" تجاه قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية، وانسحبوا من المكان بسلام.

وفي رام الله، رشق مجموعة من الشبان بالحجارة حافلة للمستوطنين في منطقة ترمسعيا شمال رام الله، ما أدى لتضرر في عدد منها وتحطيم زجاجها.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.