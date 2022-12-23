تشييع جثمان الشهيدة مها الزعتري في الخليل

شيّع عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عاما)، في مدينة الخليل.

وانطلقت مراسم التشييع في جنازة عسكرية من المستشفى الأهلي بالخليل، باتجاه منزل عائلتها التي ألقت نظرة الوداع على جثمانها.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليها في مسجد الصفا، ثم ووري جثمانها الثرى في مقبرة الشهداء بضاحية البلدية.

وسلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيدة الزعتري، بعد ظهر اليوم، على حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل، بعد احتجازه بالثلاجات منذ استشهادها بالقرب من المسجد الإبراهيمي.

وكانت الشهيدة الزعتري ارتقت متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في 10 ابريل الماضي، بالقرب من المسجد الإبراهيمي، وتركت تنزف على الأرض حتى استشهدت.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 117 شهيداً من الضفة والقدس، ارتقوا برصاص الاحتلال وداخل سجونه منذ عام 2016، بينما لا يزال أكثر من 253 شهيداً محتجزاً في مقابر الأرقام.

ووفق المعطيات فإن قائمة الشهداء المحتجزين منذ عام 2016 تضم 17 شهيداً من القدس وضواحيها، و27 من قطاع غزة، و15 من رام الله، و16 من جنين، و13 من الخليل، و8 من نابلس.