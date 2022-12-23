قال رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات ٢٠٠٥ في أجهزة أمن السلطة بقطاع غزة إنه سيتم المشاركة في إنطلاقة حركة فتح المقررة عقدها نهاية الشهر الجاري مع رفع شعار "حق غزة مقدسة".

وأضاف أبو كرش في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "موقفنا من المشاركة في إنطلاقة حركة فتح ثابت ولن يتغير وليكن شعارنا جميعا حقوق غزة مقدسة".

وتابع: "عبر هاشتاج يتم رفعه من الجميع في داخل المهرجان من كل الشرائح تفريغات 2005 هيكل تنظيمي متقاعدين مالي وقسري مؤسسة البحر المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية خريجين عمال".

وختم بقوله: "اللي مش قد المسؤولية يقدم إستقالته أمام الجماهير".

ويشار إلى أن موظفي تفريغات 2005 المسلوبة حقوقهم من السلطة برام الله نظموا عشرات الوقفات ووجهوا مناشدات لقيادة السلطة وحركة فتح لاستعادة حقوقهم.

وقدمت السلطة وعود متكررة لمئات الموظفين بإعادة حقوقهم دون أي تنفيذ على أرض الواقع.