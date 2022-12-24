الجدول والقنوات الناقلة مباشر.. مباريات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 في الدوري المصري، يترقب عشاق الكرة المصرية اليوم 4 مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات الجولة التاسعة.

وتبدأ بنادي أسوان مع أنبي، وحرس الحدود يستضيف البنك الأهلي، وغزل المحلة في مواجهة فاركو، وفيوتشر في مواجهة طلائع الجيش.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بعد انهاء الجولة الثامنة، حيث يأتي الزمالك في المركز الثاني بـ20 نقطة.

خاصة أن النادي لأهلي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، حيث انتصر في 7 مواجهات وتعادل في واحدة، ويأمل في استعادة لقب الدوري الغائب عن الجزيرة منذ موسمين.

مباريات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 في الدوري المصري

أسوان في مواجهة أنبي، يحتل الفريق الجنوبي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنبي في المركز الـ15.

من المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 3:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس 1.

غزل المحلة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة، نظيره فاركو صاحب المركز العاشر بـ7 نقاط.

البنك الأهلي الذي يأتي في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط يحل ضيف على متذيل الترتيب حرس الحدود بـ3 نقاط.

مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود ستقام في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس 2.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري كامل في نهاية الجولة الثامنة 2022-2023

وفي آخر مواجهات اليوم بالدوري المصري، يلعب فيوتشر الذي يأتي خلف الأهلي والزمالك مباشرة في المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، مع نظيره طلائع الجيش صاحب المركز التاسع بـ7 نقاط.

وسيكون اللقاء المرتقب بين الفريقين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس 1.

تلعب مباراة فيوتشر وطلائع الجيش تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس1.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

كما جرت العادة، قنوات أون تايم سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وكذلك مواجهات اليوم.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

الأهلي - 22 نقطة

الزمالك - 20 نقطة

فيوتشر - 18 نقطة

بيراميدز - 17 نقطة

غزل المحلة - 16 نقطة

الاتحاد - 15 نقطة

سيراميكا كليوباترا - 11 نقطة

المقاولون العرب - 10 نقاط

طلائع الجيش - 7 نقاط

فاركو - 7 نقاط