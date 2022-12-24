من ذاكرة فلسطين.. 24 ديسمبر تاريخ البطولات وعمليات القسام في الضفة

يحفل تاريخ الـ 24 من ديسمبر بذكريات لعمليات بطولية نفذتها كتائب القسام وأبطال الضفة الغربية.

ففي 24-12-1993 فجر مجاهدو القسام عبوة ناسفة بدورية عسكرية لجيش الاحتلال وسط مدينة الخليل.

وأسفرت عملية تفجير العبوة عن جرح (3) جنود من الاحتلال، فيما عاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.

وفي 24-12-1996 فجَّر مجاهدو القسام عبوة ناسفة في محطة انتظار للجنود قرب مستوطنة “ألون شفرت” المقامة على أراضي بيت لحم.

وأسفر الانفجار عن مقتل جندي إسرائيلي حسب اعتراف جيش الاحتلال الذي نفذ عمليات تمشيط واسعة في محاولة للوصول للمنفذين.

ونشطت في تلك الفترة خلية صوريف القسامية التي نفذت عمليات نوعية في جنوب الضفة الغربية وخاصة في الخليل وبيت لحم.

وفرضت كتائب القسام في تلك السنوات حظر للتجوال على المستوطنين في الطرق الالتفافية، بسبب عمليات إطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة

وفي 24-12-2003 استشهد المجاهد القسامي فادي علوان بني عودة (20) عامًا من طمون، بعد انفجار السيارة التي كان يستقلها داخل حي رأس العين بمدينة نابلس نتيجة خلل أصاب عبوة ناسفة كانت بداخلها.

ونشط بني عودة مع بداية الانتفاضة الأولى، وانضم إلى كتائب القسام وكان من القناصة المهرة حيث شارك في عملية حوارة التي أدت لمقتل 3 جنود

وفي 24-12-2015 استشهد إياد جمال ادعيس من يطا، بعد أن طعن جندي إسرائيلي بواسطة مفك في سدة الفحص بالمنطقة الجنوبية في الخليل.

ويحفل سجل كتائب القسام بنحو 140 حدثاً، تنوع بين استشهاد مجاهدين وعمليات مقاومة ما بين عامي 1990 و 2008.