حالة من عدم الاستقرار.. تعرف على حالة الطقس في الامارات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 تسائل المواطنون في الامارات عن حالة الطقس في الامارات اليوم السبت 24-12-2022

ومع بداية فصل الشتاء يكثر البحث عن توقعات الحالة الجوية في الامارات ومتى يسقط المطر في الامارات وما إلى ذلك

في حيث توقع المركز الوطني الاماراتي للأرصاد بأن يكون الطقس في الامارات اليوم السبت غائماً جزئياً يصبح غائماً تدريجياً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية

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وقال المركز الوطني للأرصاد بأن درجة الحرارة في الامارات يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي المساء توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تنشط تدريجياً غرباً مساءً وقوية أحياناً على البحر مع السحب في حين تكون حركة الرياح في الامارات جنوبية شرقية شمالية غربية 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم س

حالة الطقس في الخليج العربي

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بان الحالة الجوية في الخليج العربي خفيفة متوسطة قد تضطرب أحياناً ليلاً

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن المد والجزر الأول في الامارات يحدث عند الساعة 12:45 الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 20:24 عند الساعة 07:16

وتكون حالة الموج في بحر عمان خفيفة وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:18 عند الساعة 23:12 والجزر الأول عند الساعة 16:07الثاني عند الساعة 05:04

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