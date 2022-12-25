مباريات كأس الخليج العربي 2023 .. جدول مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

مباريات كأس الخليج العربي2023.. جدول مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ، حيث ينتظر مشجعو الكرة العربية انطلاق بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين التي تنظمها الدولة العراقية لأول مرة منذ 43 عاما.

وتشارك في هذه البطولة ثمانية منتخبات عربية، أقيمت النسخة الأخيرة لمنتخب البحرين على حساب المنتخب السعودي وحقق المنتخب الكويتي رقما قياسيا في لقب الدوري برصيد 10 ألقاب. من خلال التقرير التالي سوف نشرح الفرق المشاركة وتاريخ بدء المباريات وكذلك القنوات الناقلة.

كأس الخليج العربي2023

وتنطلق النسخة الخامسة والعشرون من كأس الخليج العربي على أرض دولة العراق في مدينة البصرة ابتداء من 6 يناير 2023،

وتشارك في البطولة 8 منتخبات عربية. تم تقسيم هذه المنتخبات إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتضم المجموعة الأولى (العراق ، منتخب اليمن ، منتخب السعودية ، منتخب عمان) ، والمجموعة الثانية تضم (منتخب البحرين ، منتخب الكويت الوطني ، منتخب قطر ، منتخب الإمارات).

كأس الخليج العربي

ستبدأ مرحلة المجموعات من كأس الخليج العربي في 6 يناير 2023 وتنتهي في 13 يناير 2023، وفيما يلي مواعيد المباريات الكاملة على النحو التالي:

كأس الخليج العربي الجولة الأولى

العراق × عمان: الجمعة 6 يناير 2023 على ملعب البصرة الدولي.

اليمن × السعودية: الجمعة 6 يناير 2023 ، ملعب البصرة الدولي

البحرين × الإمارات العربية المتحدة: السبت 7 يناير 2023 على ملعب الميناء الأولمبي.

الكويت × قطر: السبت 7 يناير 2023 على ملعب الميناء الأولمبي.

كأس الخليج العربي الجولة الثانية

عمان × اليمن: الاثنين 9 يناير 2023 ، ملعب البصرة الدولي.

السعودية × العراق: الاثنين 9 يناير 2023 ، ملعب البصرة الدولي.

الإمارات × الكويت: الثلاثاء 10 يناير 2023 ، ملعب الميناء الأولمبي.

قطر × البحرين: الثلاثاء 10 يناير 2023 على ملعب الميناء الأولمبي.

كأس الخليج العربي الجولة الثالثة

العراق × اليمن: الخميس 12 يناير 2023 ، ملعب البصرة الدولي.

منتخب السعودية × عمان: الخميس 12 يناير 2023 ، ملعب الميناء الأولمبي.

البحرين × الكويت: الجمعة 13 يناير 2023 ، ملعب البصرة الدولي.

قطر × الإمارات: الجمعة 13 يناير 2023 على ملعب الميناء الأولمبي.