اعتقالات في القدس والخليل ومقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بنابلس وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، عددًا من الشبان في القدس المحتلة والخليل، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال في نابلس وجنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وطالت الاعتقالات شابين من خربة الكرمل قرب يطا في الخليل.

واستهدف مقاومون، صباح اليوم، قوات الاحتلال المتواجدة على مدخل بلدة قباطية جنوب جنين، بوابل من الرصاص.

وأعلنت "مجموعات قباطية" التابعة لسرايا القدس استهداف دوريات لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص لحظة مرورها من بلدة قباطية في أكثر من محور.

وقالت: "تمكن مجاهدونا من استهدافها في شارع الريس والاستهداف الثاني على طريق المزارع والاستهداف الثالث على طريق قباطية صانور مسلية، والعودة إلى قواعدهم بسلام.

كما أطلق مقاومون، الليلة الماضية، النار صوب قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 11 عملا مقاوما، من بينها 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع المواجهة في 4 نقاط.