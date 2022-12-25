تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 25-12-2022: أخبار الطقس: طقس اليوم مباشر تشهد حالة الطقس في مصر تقلبات مستمرة في فصل الشتاء ما يكثر البحث عن حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في مصر اليوم الأحد منخفضة حيث يكون الطقس مائل للبرودة

ووقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تكون حالة الطقس في مصر اليوم الأحد استمرار انخفاض في درجات الحرارة

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

أمطار مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

وأفادت هيئة الأرصاد بأن الحالة الجوية في مصر اليوم الأحد تشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث 40٪ وأمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء على شمال الوجه البحري بنسبة حدوث 70٪

فيما يكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية متوسطة نهارا تكون غزيرة مساء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد

درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد 25-12-2022

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بأن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم الأحد العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة

وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة في حين تكون درجة الحرارة في سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجة الحرارة في قنا العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة وفي أسوان تكون درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة

ونقدم لكم في هذا المقال أهم درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية المصرية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 18

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 العظمى 17

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 23

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