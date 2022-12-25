طالع طقس السعودية اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022: الطقس الحالي في السعودية: أخبار الطقس من المتوقع أن يكون طقس المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 25-12-2022 متقلبا وفق آخر القراءات الجوية

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية السعودية بأن يستمر تأثر طقس السعودية بالتقلبات الجوية خلال الأيام القادمة

والتقلبات الجوية التي تتأثر بها درجة الحرارة في السعودية ناتجة عن استمرار اقتراب مُنخفضات جوية في طبقات الجو العُليا بالتزامن مع حُدوث استجابة مدارية من الجنوب

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ومن المتوقع أن تتهيأ الفرصة لـ سقوط أمطار في السعودية تدريجياً في ساعات مُتأخرة من الليل فجر الأحد لتشكل التخريجات البحرية شمال البحر الأحمر وتندفع لبعض الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك بإذن الله

وتشتد الاضطرابات الجوية على شمال غرب السعودية خلال ساعات النهار من يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 بحيث تتكاثر تدريجياً كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء عشوائية الطابع من تبوك والجوف وشمال المدينة المُنورة وغرب الحدود الشمالية طريف وغرب عرعر

وقالت دائرة الأرصاد الجوية السعودية مع ساعات المساء والليل يُتوقع أن تمتد الأمطار لتشمل أجزاء عِدّة من حائل و الجوف و الحدود الشمالية طريف و عرعر مع احتمالية تدفق بعض التخريجات البحرية على أجزاء من سواحل المدينة المُنورة و يتوقع أن تكون الأمطار مُتوسطة في أغلبها