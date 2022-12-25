كوخافي يهدد بتنفيذ عملية واسعة في جنين

هدد رئيس أركان جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أفيف كوخافي، بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين.

ونقل موقع "والا" العبري قول كوخافي خلال محادثات مغلقة: "إن هناك خطط لتنفيذ عملية واسعة في جنين في حال فشل العمليات المركزة التي ينفذها الجيش حاليًا وازدياد العمليات الفلسطينية".

وأضاف الموقع العبري: "الأسلحة والذخيرة التي بحوزة المسلحين الفلسطينيين في جنين بعضها سُرق من قواعد الجيش، وكذلك مناظير الرؤية الليلية المتطورة"، على حد زعمه.

وبحسب "والا"، إن العميد في الجيش (الإسرائيلي) آفي بلوط قائد فرقة الضفة، تفاجأ من تجدد وتصاعد موجة العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية.

المصدر: وكالة سوا الاخبارية