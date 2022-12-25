الأعلى منذ 5 سنوات..14 جنديًا (إسرائيلي) انتحروا خلال عام 2022

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها إلى أن هناك حالة من القلق والحيرة تصيب قادة الجيش، بسبب ارتفاع عدد الجنود (الإسرائيليين)، الذين وضعوا حدًا لحياتهم، منذ بداية العام الحالي 2022، والذي وصل عددهم إلى 14 جنديًا.

وقالت الصحيفة إن هذا العدد هو الأكبر للجنود (الإسرائيليين) الذين انتحروا، منذ خمس سنوات، وهو معطى صعب بالنسبة للجيش (الإسرائيلي).

وأشار الجيش، بحسب ما نقلته الصحيفة، إلى أنه يعمل على منع حالات انتحار داخل الجيش، لكنه وفي ذات الوقت يواجه صعوبة في فهم وتوضيح سبب ارتفاع حالات الانتحار داخل صفوفه.

يشار إلى أنه خلال العقود الماضية، شهد الجيش حالات انتحار كثيرة داخل صفوفه.حيث وصل عدد الجنود المنتحرين عام 2005 عدد الجنود (الإسرائيليين) إلى 36 جنديًا، وفي العام 2017 وصل عدد الجنود المنتحرين إلى 17 جنديًا.

ونوّهت الصحيفة إلى أن الجيش بعد كل حادثة انتحار يفتح تحقيقًا لفحص الأسباب، مؤكدة أن الجيش لا يمكنه أن يعلن أن الانتحار بداية ظاهرة داخل الجيش، لأن عدد الجنود الذين وضعوا حدًا لحياتهم ما يزال صغيرًا.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش أعدّ خطة لمنع حالات انتحار داخل صفوفه، تشمل دراسة أسباب الانتحار واستخلاص العبر، وتقديم إرشادات للضباط وقادة الجيش.

المصدر: الجرمق