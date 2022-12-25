أشار باحث "إسرائيلي"، إلى أن مونديال قطر 2022، كشف عن حدة القومية العربية، وطموحات وحدة العروبة.



وقال الباحث "الإسرائيلي" ميخائيل ميليشطاين في مقالة كتبها في موقع صحيفة "معاريف" العبرية، أنه "بالنسبة للعالم العربي، يعتبر كأس العالم في قطر ذو أهمية خاصة، لأن البطولة كانت محاطة بمشاعر شديدة وغير مألوفة من الأخوة العربية"، مشددا على التضامن الواضح والصادق من قبل عرب شجّعوا المنتخبات العربية بدون استثناء، "على عكس الصراعات الداخلية والاعتبارات الأنانية والمصالح الضيقة، التي تميز العلاقات بين الحكومات العربية".



وأطلق الباحث على ما جرى أنه "نوع من عودة روح الوحدة العربية بإصدار مُحدّث بطراز 2022"، موضحا: الفرح بإنجازات المنتخب المغربي لم تقتصر على شوارع المغرب، بل كانت أيضا في ميادين غزة ومقاهي اليمن وحتى شوارع الجزائر، رغم التوتر بين حكومتي البلدين.



وقال "الجمهور الجزائري تجاهل النظام الجزائري، واحتفل بإنجازات المغرب".



وأشاد الباحث بإنجازات المغرب، ورأى أنها سمحت للعرب برفع رؤوسهم، بعد عقد من الاضطرابات والصدمات المدمرة، في الربيع العربي.