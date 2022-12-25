سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022: سعر العملات في مصر اليوم الأحد: سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25-12-2022 تغيرات جديدة وفق آخر تحديث سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم

وشهد سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم انخفاضا كبيرا حيث يعد الذهب عيار 21 في مصر من اكثر عيارات الذهب تداولا في مصر

ونقدم لكم في هذا المقال سعر الذهب في مصر بجميع العيارات المعروفة بالإضافة الى سعر جنيه الذهب في مصر وسعر وقية الذهب والكيلو الخام

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري 1,425 جنيه فيما يعادل 57.86 دولار

سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم 1,306 جنيه أي ما يعادل 53.04دولار

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاحد

ويعد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر من الأكثر بحثا حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 1,247 جنيه ما يعادل 50.63 دولار

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الاحد 25-12-2022 مقابل الجنيه المصري 1,069 جنيه ما يعادل 43.40 دولار

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم 831.21 جنيه ما يعادل 33.75 دولار

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم 712.46 جنيه أي ما يعادل 28.93 دولار

سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر مقابل الجنيه المصري 534.35 جنيه ما يعادل 21.70 دولار

سعر أوقية الذهب في مصر

فيما جاء سعر أوقية الذهب في مصر بالمصنعية اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري 44,315 جنيه ما يعادل 1,800 دولار

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه 9,975 جنيه مصري ما يعادل 405.04 دولار

سعر كيلو الذهب في مصر

ووصل سعر كيلو الذهب في مصر اليوم 1,424,919 جنيه ما يعادل 57,862 دولار

أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

وصل سعر الدولار اليوم في مصر 2022 مقابل الجنيه المصري 24.68 جنيه للشراء 24.76 للبيع

سعر اليورو في مصر

فيما جاء سعر اليورو في مصر اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري 26.20 جنيه للشراء 26.29 للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 29.72 جنيه للشراء 29.82 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في حين وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصر 6.56 جنيه للشراء 6.58 للبيع

سعر الدينار الكويتي في مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في مصر مقابل الجنيه المصري 80.57 جنيه للشراء 80.86 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 6.72 جنيه للشراء 6.74 للبيع