50 درجة تحت الصفر.. ما هو المرتفع السيبيري الذي يضرب مصر اليوم؟ تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر انخفاضا واضحا

حيث تتهيأ الكرة الأرضية لاستقبال ظاهرة كونية جديدة وهي المرتفع السيبيري ويضرب المرتفع السيبيري مصر خلال أيام

وتوقعت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الظاهرة الجوية التي تتعرض لها مصر الآن هي مرتفع جوي في أعلى طبقات الجو أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة

وكشفت الدكتورة منار غانم حقيقة تعرض مصر لمرتفع جوي سيبيري حيث قالت إن مصر لا تتأثر بهذا المرتفع السيبيري اليوم لكن من الوارد أن تتأثر به خلال فصل الشتاء الحالي

وأفادت هيئة العامة للأرصاد الجوية أن مناطق روسيا وشمال آسيا هي مصادر المرتفع الجوي السيبيري والتي تبلغ درجات الحرارة بها 50 درجة تحت الصفر حيث يؤدي هذا المرتفع إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة، لأنه مرتفع قاري بارد

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وينتج المرتفع الجوي السيبيري الذي يضرب مصر عنه تكون كتلة كبيرة من الهواء البارد تتجمع تلك الكتلة أعلى منطقة سيبيريا ويكونها شدة التبريد السطحي أعلى المناطق القارية والتي تفصلها مسافات كبيرة عن التأثيرات البحرية

واعتدلت الكتلة من المرتفع السيبيري عندما وصلت إلى شمال أفريقيا بفضل الموقع المتميز لمصر ووجود البحر المتوسط، ويؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة ولكن ليس بشدة الانخفاض الناتج عن الكتلة الأساسية

وذكرت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن مصر تتعرض في الوقت الحالي لمرتفع في طبقات الجو العليا يتسبب في انخفاض الحرارة

وأكدت ان مصر لا يؤثر عليها المرتفع الجوي السيبيري لكن من المتوقع أن تتعرض مصر خلال فصل الشتاء الحالي إلى المرتفع الجوي السيبيري

والمرتفع الجوي السيبيري من المرتفعات الجوية القارية الباردة والذي يتسبب في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

وموقع مصر المتميز ووجود البحر المتوسط ساعد على تعديل تلك الكتلة شديدة البرودة من المرتفع السيبيري عندما يصل إلى شمال أفريقيا

ويحدث تغيير في درجات الحرارة وتصبح درجة الحرارة باردة ولكن ليس بنفس الانخفاض والبرودة المصاحبة للكتلة الأساسية

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