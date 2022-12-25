مجلس وزراء الإعلام العرب يختار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

اختار مجلس وزراء الإعلام العرب مدينة القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، وذلك تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية، وتقديرا للمكانة الوجدانية والطابع التاريخي والقانوني الخاص لهذه المدينة المقدسة.



وقال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أمام الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري لوزراء الإعلام العرب بمدينة طرابلس الليبية، على هامش اختتام فعاليات /طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022/، أنه جرى الاتفاق على تسمية القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، بالتوازي مع اختيار عاصمة أخرى كل عام، مشيرا إلى أن مشروع /عاصمة الإعلام العربي/ شكل أحد أبرز المبادرات التي اعتمدها المجلس في دورته العادية السابعة والأربعين عام 2016، بهدف إلقاء الضوء على العمل الإعلامي الوطني في الدول الأعضاء، وفتح آفاق مشاريع مثمرة للتعاون الإعلامي العربي.



من ناحية أخرى، وعلى هامش الحفل الختامي لفعاليات /طرابلس عاصمة للإعلام العربي/، مُنحت الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال، جائزة السرايا الحمراء للصحافة العربية.