مباريات شهر يناير 2023 في السعودية, المواعيد والقنوات الناقلة تبحث جماهير كرة القدم في السعودية عن مواعيد ومباريات شهر يناير 2023 في السعودية والقنوات الناقلة

وتقدم الرسالة نت في هذا المقال جدول مباريات شهر يناير 2023 في السعودية والمواعيد والقنوات الناقلة في دوري روشن السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة الشباب والاتحاد

من المقرر أن تقام مباراة الشباب والاتحاد في التاسع من يناير 2023 في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد الملز

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الشباب ضد الاتحاد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ومباراة ريال مدريد ضد فالنسيا تقام على أرض إستاد الملك فهد الدولي بالسعودية في الحادي عشر من شهر يناير المقبل

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد مع نظيره فالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

يقابل نادي برشلونة نظيره ريال بيتيس على ملعب الملك فهد الدولي في المباراة الثانية من كأس السوبر الإسباني وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني

تبدأ صافرة المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الإسباني في الخامس عشر من يناير 2023

وستجمع المباراة النهائية بين الفائز من المباراة الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا ضد الفائز من المباراة الثانية بين برشلونة وريال بيتيس

موعد كأس السوبر الإيطالي

وتقام مباراة نادي ايسي ميلان ضد انتر ميلان في الثامن عشر من شهر يناير الجاري في مباراة كأس السوبر الإيطالي على استاد الملك فهد الدولي

وتقام مباراة كأس السوبر الإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض

موعد مباراة الاتحاد والنصر

يلعب نادي الاتحاد ضد نادي النصر في بطولة كأس السوبر السعودي في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباراة الهلال والفيحاء

تقام مباراة نادي الهلال ضد نادي الفيحاء في كأس السوبر السعودي في الخامس والعشرين من شهر يناير 2023

وتبدأ مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض

موعد نهائي كأس السوبر السعودي

ستقام مباراة نهائي كأس السوبر السعودي في يوم 29 يناير الجاري

القنوات الناقلة لكأس السوبر السعودي 2023

تنقل مباريات كأس السوبر السعودي على قنوات SSC وعبر شاهد VIP.