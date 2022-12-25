مباريات شهر يناير 2023 في السعودية, المواعيد والقنوات الناقلة تبحث جماهير كرة القدم في السعودية عن مواعيد ومباريات شهر يناير 2023 في السعودية والقنوات الناقلة
وتقدم الرسالة نت في هذا المقال جدول مباريات شهر يناير 2023 في السعودية والمواعيد والقنوات الناقلة في دوري روشن السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين
موعد مباراة الشباب والاتحاد
من المقرر أن تقام مباراة الشباب والاتحاد في التاسع من يناير 2023 في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد الملز
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الشباب ضد الاتحاد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة
اقرأ أيضا تائج قرعة كأس السوبر السعودي 2023 كل ما تريد معرفته عن البطولة
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا
ومباراة ريال مدريد ضد فالنسيا تقام على أرض إستاد الملك فهد الدولي بالسعودية في الحادي عشر من شهر يناير المقبل
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد مع نظيره فالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض
موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس
يقابل نادي برشلونة نظيره ريال بيتيس على ملعب الملك فهد الدولي في المباراة الثانية من كأس السوبر الإسباني وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية
موعد نهائي كأس السوبر الإسباني
تبدأ صافرة المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الإسباني في الخامس عشر من يناير 2023
وستجمع المباراة النهائية بين الفائز من المباراة الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا ضد الفائز من المباراة الثانية بين برشلونة وريال بيتيس
موعد كأس السوبر الإيطالي
وتقام مباراة نادي ايسي ميلان ضد انتر ميلان في الثامن عشر من شهر يناير الجاري في مباراة كأس السوبر الإيطالي على استاد الملك فهد الدولي
وتقام مباراة كأس السوبر الإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض
موعد مباراة الاتحاد والنصر
يلعب نادي الاتحاد ضد نادي النصر في بطولة كأس السوبر السعودي في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري
وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية
موعد مباراة الهلال والفيحاء
تقام مباراة نادي الهلال ضد نادي الفيحاء في كأس السوبر السعودي في الخامس والعشرين من شهر يناير 2023
وتبدأ مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض
موعد نهائي كأس السوبر السعودي
ستقام مباراة نهائي كأس السوبر السعودي في يوم 29 يناير الجاري
القنوات الناقلة لكأس السوبر السعودي 2023
تنقل مباريات كأس السوبر السعودي على قنوات SSC وعبر شاهد VIP.