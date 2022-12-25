بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري يلا شوت مباشر من المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري ضمن مباريات الدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

تنطلق صافرة مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب على أرض ستاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة التاسعة من جولات بطولة الدوري المصري الممتاز

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ويعمل نادي الزمالك جاهدا للفوز في على نظيره المقاولون لتحقيق هدفه في صدارة ترتيب الدوري الممتاز

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

نضع بين أيديكم القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد نظيره المقاولون العرب ولتتمكن كم من مشاهدة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز

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