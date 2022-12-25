الذكاء الاصطناعي يرسم طفولة نجوم الكرة.. ميسي ورونالدو رسم الذكاء الاصطناعي يرسم طفولة نجوم كرة القدم الكبار

أقبل الكثير من الناس حول العالم بشكل كبير على تطبيقات تحويل الصور إلى أطفال عبر الذكاء الاصطناعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور نجوم كرة القدم عقب استخدامها عبر الذكاء الاصطناعي وهم في سن الطفولة

اقرأ أيضا مباريات شهر يناير 2023 في السعودية, المواعيد والقنوات الناقلة

وطالت القائمة التي تمت إعدادها في مصر تواجد اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر لتنال صورته استحسان قطاع عريض من الجماهير

فيما طالت القائمة أيضا النجم العالمي ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالإضافة إلى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ظهر مبتسما

كذاك شملت القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيون ملونة لكنه لم يشبهه إلى حد كبير

فيما طالت القائمة أيضا عدد من اللاعبين مثل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وزميله البرازيلي نيمار

كما ظهر في القائمة التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي لصور نجوم كرة القدم عبر الذكاء الاصطناعي الويلزي جاريث بيل لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، والبلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي

ونقدم لكم أبرز الصور التي تدولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور نجوم كرة القدم عبر الذكاء الاصطناعي















