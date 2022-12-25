أسعار الذهب في سوريا اليوم مقابل اسعار الدولار: سعر الدولار اليوم في سوريا، يعد البحث عن سعر الذهب في سوريا وسعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة من أكثر اهتمامات السوريين خاصة التجار منهم.

وشهد سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 مقابل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظا في الاسواق خلال التعاملات في السوق السورية اليوم.

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أسعار الذهب في سوريا

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم ارتفاعا حيث وصل إلى144,829ليرة، ما يعادل 57.64 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم الأحد في سوريا132,761 ليرة، ما يعادل 52.84 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في الأسواق السورية 126,729 ليرة، ما يعادل 50.44دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم الأحد استقرارا حيث وصل الى 108,624 ليرة، ما يعادل 43.23دولار.

أسعار العملات في سوريا

شهدت الاسواق السورية اليوم تغيرات واضحة في سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية حيث شهد سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 25-12-2022 ارتفاعا واضحا

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد

شهد سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ارتفاعا في السوق السوداء السورية في أسواق العاصمة دمشق، 6,375 ليرة.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية في سوريا اليوم الأحد 25 ديسمبر 399 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم الأحد في سوريا

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية 6,761 ليرة سورية.

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