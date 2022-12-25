قناة عبرية تكشف موعد تولي نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال

أفادت القناة 12 العبرية، بأن رئيس الحكومة المكلف، زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، يعتزم أداء اليمين الدستورية، يوم الخميس القادم، وتولي رئاسة الحكومة رسميا.

وكان رئيس حكومة الاحتلال المكلف، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه اليمينيين، قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له، لإنجاز المهمة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الذي منح نتنياهو مهلة 28 يوما لتشكيل حكومته الجديدة، وتبعها تمديد مدة 10 أيام، ينتهي عند منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس.

وكانت القناة 12، قد أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الكنيست، يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا".

وكان نتنياهو قد توصل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره اليميني، "الصهيونية الدينية"، و"القوة اليهودية"، و"نوعام"، و"شاس"، و"يهودوت هتوراه"، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.

يذكر بأن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا إلى شوارع في يافا، وتل أبيب، منذ مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، بدعوى أنها تضم مجرمين مدانين بتهم جنائية، ومتطرفين دينيا.