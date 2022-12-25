الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

السعودية.. الجامعة العربية المفتوحة تعلن عن آخر موعد للتسجيل للفصل الثاني

السعودية.. الجامعة العربية المفتوحة تعلن عن آخر موعد للتسجيل للفصل الثاني
السعودية.. الجامعة العربية المفتوحة تعلن عن آخر موعد للتسجيل للفصل الثاني
سبورت سبورت

الرسالة نت

الجامعة العربية المفتوحة تعلن عن آخر موعد للتسجيل للفصل الثاني، تصدرت محركات البحث جوجل اسم الجامعة العربية المفتوحة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإعلان عن جدول القبول والتسجيل.

وكانت قد أعلنت الجامعة العربية المفتوحة عن الجدول الزمني لمواعيد القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023.

 

موعد التسجيل في الجامعة

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة بكافة الفروع في المملكة العربية السعودية، عن موعد التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجديد.

ونشرت الجامعة عبر الحساب الرسمي كافة التفاصيل وحددت الفترة المتاحة للتسجيل لكل الطلاب المستجدين والطلاب الحاليين.

حيث سيبدأ التسجيل في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري وحتى الواحد والعشرون من يناير القادم، وذلك بفروعها الستة.

أما عن التسجيل للطلاب المستمرين حيث سيبدأ من الثامن من يناير المقبل حتى الواحد والعشرون من يناير المقبل، وذلك للفصل الدراسي الثاني بكل الفروع للعام 2022/2023.

 

روابط ذات صلة: تفاصيل حريق كوبري مدينة نصر في القاهرة

 

طرق التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة

وأتاحت الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الإنترنت.

للتسجيل اضغط على الرابط التالي "اضغط هنا".

وتقدم الجامعة العربية المفتوحة خدمة تعليمية متميزة ومتطورة، من خلال امتلاك أفضل المعايير العالمية في مجال التعليم، والدمج بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الإنترنت.

 

 

وتنتهج الجامعة تطبيق نظام التعليم المدمج، الذي يجمع ما بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الانترنت، الأمر الذي أدى إلى امتلاكها خبرة عريقة في مجال التعليم الإلكتروني.

وتضم الجامعة ثلاث كليات، كلية دراسات إدارة الأعمال، و كلية دراسات الحاسب الآلي، و كلية الدراسات اللغوية.

 

روابط ذات صلة: موعد المرتفع الجوي السيبيري الذي سيؤثر على مصر

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/274455

كلمات مفتاحية

السعودية الجامعة العربية المفتوحة تعلن عن آخر موعد للتسجيل للفصل الثاني الجامعة العربية المفتوحة تعلن موعد التسجيل للفصل الدراسي الثاني موعد الفصل الثاني في الجامعة العربية المفتوحة الجامعة العربية المفتوحة في السعودية الجامعة العربية المفتوحة التسجيل للفصل الثاني في الجامعة العربية المفتوحة طريقة التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.