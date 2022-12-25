السعودية.. الجامعة العربية المفتوحة تعلن عن آخر موعد للتسجيل للفصل الثاني

الجامعة العربية المفتوحة تعلن عن آخر موعد للتسجيل للفصل الثاني، تصدرت محركات البحث جوجل اسم الجامعة العربية المفتوحة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإعلان عن جدول القبول والتسجيل.

وكانت قد أعلنت الجامعة العربية المفتوحة عن الجدول الزمني لمواعيد القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023.

موعد التسجيل في الجامعة

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة بكافة الفروع في المملكة العربية السعودية، عن موعد التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجديد.

ونشرت الجامعة عبر الحساب الرسمي كافة التفاصيل وحددت الفترة المتاحة للتسجيل لكل الطلاب المستجدين والطلاب الحاليين.

حيث سيبدأ التسجيل في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري وحتى الواحد والعشرون من يناير القادم، وذلك بفروعها الستة.

أما عن التسجيل للطلاب المستمرين حيث سيبدأ من الثامن من يناير المقبل حتى الواحد والعشرون من يناير المقبل، وذلك للفصل الدراسي الثاني بكل الفروع للعام 2022/2023.

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طرق التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة

وأتاحت الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الإنترنت.

للتسجيل اضغط على الرابط التالي "اضغط هنا".

وتقدم الجامعة العربية المفتوحة خدمة تعليمية متميزة ومتطورة، من خلال امتلاك أفضل المعايير العالمية في مجال التعليم، والدمج بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الإنترنت.

يبدأ الآن القبول والتسجيل في برامج البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2022م بكافة فروع #الجامعة_العربية_المفتوحة بالمملكة.



للتسجيل:https://t.co/vFjISzKgMa — الجامعة العربية المفتوحة (@AOU_KSAB) December 25, 2022

وتنتهج الجامعة تطبيق نظام التعليم المدمج، الذي يجمع ما بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الانترنت، الأمر الذي أدى إلى امتلاكها خبرة عريقة في مجال التعليم الإلكتروني.

وتضم الجامعة ثلاث كليات، كلية دراسات إدارة الأعمال، و كلية دراسات الحاسب الآلي، و كلية الدراسات اللغوية.

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