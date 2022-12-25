دعاء سقوط المطر.. تعرف على حالة الطقس في فلسطين، ينتظر العديد من الناس فصل الشتاء ونزول المطر لكثرة تفاصيله الجميلة، خصوصاً الدعاء لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الوقت مستجاب فيه الدعوة.

ولعل الدعاء من العبادات غير المحددة بزمان أو مكان، إلا أنه من الأوقات التي ينبغي للمسلم أن يستغلها للتضرع لله عز وجل.

ويعتبر دعاء المطر للرزق وقضاء الحوائج، فالدعاء وقت نزول المطر واحداً من أوقات الاستجابة التي أخبر عنها النبي، فارفع أكف الضراعة في هذا الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء لتستقبل دعاك.

دعاء المطر

يا من بيده أمر الخلائق وأقدارها، أسألك مع نزول المطر وانفراج السماء أن تزيل الهم والعناء وترفع عنا البلاء، فإنك الغفور الرحيم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وحلول غضبك، وذهاب عافيتك، وحلول غضبك وسخطك.

يا أرحم الراحمين، أسألك أن ترحم ضعفي وقلة حيلتي، فتغفر ذنبي وتهون خطبي وتزيل كربي وتفرج همي وترفع البلاء عني.

أسألك اللهم بقدرتك الواسعة وعظمتك الشاسعة، أن ترفع البلاء وتبعد العناء وتزيل الشقاء وتمن علينا بنعمة الهدوء والراحة والاستقرار فهي للنفس خير دواء.

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يا موجد المطر وباعث الرعد، اسألك الخير فيهما وأعوذ بك من شرهما وأسألك رزقًا طيبًا مباركًا فيه.

اللهم اجعل لوجود الرعد ونزول المطر خيراً كثيراً ورزقاً وفيراً، ولا تجعل لنا فيهما أمراً خطيراً أو شراً.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللهم إني أسالك بما امتلكت من المقدرة العظيمة أن تغنني بحلالك عن حرامك، فتجمع بيني وبين “فلان” من عبادك، وأن تجعله خيراً لي في أمر دنياي وديني، وأن تجعلني خيراً له في أمر دنياه ودينه.

🛑 وزارة العمل في غزة: تعلن تعليق الدراسة في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في محافظات قطاع #غزة بسبب المنخفض الجوي — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 25, 2022

حالة الطقس في فلسطين

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأحد، بأن محافظات الشمالية والجنوبية في فلسطين ستشهد قدوم منخفض جوي ماطر خلال ساعات الليلة.

وقال العلامي، في منشور له على الفيسبوك: إن "منخفض جوي ما بين متوسط لعالي الفعالية قادم هذه الليلة وحتى صباح الثلاثاء".

ليلة أمس، شهدت مناطق في المحافظة الوسطى والجنوبية في قطاع غزة، حالة غرق واسعة لعدد من المنازل والمحالات التجارية والشوارع وأماكن عامة نتيجة هطول كميات كبيرة من مياه الأمطار بالإضافة إلى فتح جيش الاحتلال العبارات وسدود المياه

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