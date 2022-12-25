هل تعود كورونا.. تحذيرات من الموجة الأعنف من كورونا.. أكثر من نصف مليون إصابة في الصين، أعلن مسؤول صحي صيني أن مدينة صينية تسجل نصف مليون إصابة بكورونا.

وقال مدير الصحة في البلدية "بو تاو" إن مدينة تسينغتاو الواقعة في شرق الصين والتي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، تشهد مرحلة انتشار سريع للعدوى قبل اقترابها من الذروة.

وأشار إلى أن معدل الإصابة سيتسارع بنسبة 10% خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي دفع مدينة شنغهاي إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال عيد الميلاد.

كورونا في تصاعد

وأعلنت وزارة الصحة الصينية أمس السبت، أن 4103 إصابات جديدة سجلت الجمعة الماضية، في جميع أنحاء البلاد لكن ليست هناك وفيات.

ولم تتحدث السلطات الرسمية سوى عن 31 إصابة محلية جديدة، في شاندونغ المقاطعة التي تقع فيها تسينغداو.

وتفرض الحكومة الصينية قيودا صارمة على وسائل الإعلام، مع رقابة شديدة على الإنترنت لإزالة أي محتوى حساس سياسيا.

وتحدثت وسائل إعلام عن نقص في الأدوية وضغط على المستشفيات لكن التقديرات المتعلقة بالعدد الفعلي للإصابات تبقى نادرة.

وأضافت أن أكثر من 18 ألف مصاب بكوفيد تم إدخالهم إلى المستشفيات الكبرى في المقاطعة في الأسبوعين الأخيرين حتى الخميس، بما في ذلك نحو 500 حالة خطيرة ولكن لم تسجل وفيات.

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الإصابات والوفيات

سجلت الصين 4128 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض بكوفيد-19 الخميس الماضي، مقارنة مع 3761 في اليوم السابق، بدون تسجيل أي حالة وفاة بالمرض لليوم الثالث على التوالي.

وتوقعت حكومة مقاطعة جيانغشي (شرق) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس أن يصاب 80% من سكانها أي نحو 36 مليون شخص- بالفيروس حتى مارس/آذار القادم.

وأضافت أن أكثر من 18 ألف مصاب بكورونا تم إدخالهم إلى المستشفيات الكبرى بالمقاطعة في الأسبوعين الأخيرين حتى الخميس الماضي، بما في ذلك نحو 500 حالة خطيرة ولكن لم تسجل وفيات.

ويقول خبراء إن الصين قد تواجه أكثر من مليون وفاة بمرض كوفيد-19 في الأسبوع المقبل.

ويرى خبراء الصحة العالميين وعلماء الأوبئة أن إخفاق السلطات في تطعيم كبار السن وإيصال إستراتيجية التغلب على كوفيد-19 للعامة.

وإلى جانب التركيز المفرط على القضاء على الفيروس تسبب هذا في ضغوط على البنية التحتية الطبية للصين.

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