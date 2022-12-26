متحور يوم القيامة ينذر بإغلاق عالمي جديد .. تعرف على تفاصيل متحور كورونا ؟

متحور يوم القيامة ينذر بإغلاق عالمي جديد .. تعرف على تفاصيل المتحور؟ ، أثار متحور يوم القيامة حالة من الذعر بعد انتشاره على نطاق واسع في الصين ، حيث أصاب ما يقدر بـ 250 مليون شخص خلال شهر ديسمبر في الصين ، و 37 مليونًا في يوم واحد ، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

في السطور التالية تنشر "المصري اليوم" كل التفاصيل المتعلقة بـ "متحولة يوم القيامة" كواحد من طفرات فيروس كورونا الذي يحمل هذا الاسم بسبب انتشاره السريع.

متحور يوم القيامة

يعد متحور يوم القيامة أحد متحورات فيروس كورونا الحالية في الصين، إلا أن أعراضه أقل شدة وإصابته للجهاز التنفسي أقل، ولكن تكمن خطورته في سرعة انتشاره وانتقاله بين الأشخاص.

ويعتقد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 18% من السكان قد أصيبوا بـ متحور يوم القيامة.

وأوضحت الديلي ميل أن المستشفيات كانت مكتظة وامتلأت المشرحة، ما دفع المستشفيات في الصين إلى توفير الرعاية للمصابين في الشوارع وأمام المستشفيات، لعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة.

ونوهت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يموت ما يقرب من مليون شخص في الصين بسبب متحور يوم القيامة في الأشهر المقبلة، ويعتقد أن سبب انتشار متحور يوم القيامة في الصين يرجع إلى عدة أسباب على رأسها انخفاض المناعة، وتقليل الإجراءات الاحترازية لكورونا، ومعدلات التطعيم.

ما هو متحور يوم القيامة؟

ويأتي ظهور متحور يوم القيامة بعد عودة تفشي فيروس كورونا في الصين، معقل انتشاره والذي ظهر في أواخر 2019 بووهان الصينية، ومن ثم عودة إغلاق العديد من المدن، لكبح انتشاره.

وكان تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أعرب عن قلقه البالغ حيال موجة الإصابات غير المسبوقة بـ فيروس كورونا في الصين، طالبًا معلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

وشدد جيبرييسوس، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، على أن منظمة الصحة قلقة جداً لتطور الوضع في الصين، متابعًا: «بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى معلومات أكثر تفصيلاً عن خطورة المرض والحالات التي أدخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة».