منخفض جوي عميق يضرب فلسطين الليلة

قال الراصد الجوي، ليث العلامي، إنه: "في وقت متأخر من هذا الليلة ستبدأ فلسطين التأثر بمنخفض جوي جديد مصحوب بكتلة هوائية باردة سوف يشتد تأثيره ما بين ساعات فجر وصباح يوم غد الإثنين".

وتابع العلامي في تصريح صحفي: بأن "المنخفض سيكون مصاحبًا لأمطار تشمل معظم محافظات الوطن، شمال ووسط وجنوب فلسطين وقطاع غزة".

وأكمل: "سيتخلل المنخفض في بعض الأحيان زخات غزيرة من الأمطار وتشكل للعواصف الرعدية" لافتًا إلى أن: "بعض الأمطار الغزيرة من المتوقع أن تتسبب بتشكل السيول خاصة في المناطق الساحلية بما فيها قطاع غزة، وسيكون هناك نشاط على سرعة الرياح حتى صباح يوم الثلاثاء".

وأوضح الراصد الجوي بأن: "المنخفض سيبدأ بالانحسار تدريجيًا من صباح يوم الثلاثاء، وستبدأ الأمطار بالتوقف، وتبقى الأجواء باقي النهار مستقرة مع بقائها باردة.

ولفت إلى أن: "الحالة الجوية بعد انحسار المنخفض من المتوقع أن تستمر بالاستقرار حتى يوم الجمعة المقبل".

وحذّر الراصد الجوي المواطنين من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى برودة الجو بشكل لافت والهبات النشطة للرياح خاصة في مناطق فطاع غزة نتيجة الظروف والبنية التحتية المتهالكة من آثار الحروب الإسرائيلية.