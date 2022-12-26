على مائدة الشتاء.. قدمي لعائلتك السحلب التركي بالمكسرات

يحتاج فصل الشتاء إلى مشروبات دافئة، يترأسها السحلب بالتأكيد، نقدم لكِ اليوم من مطبخ "حواء"، السحلب التركي بالقرفة، فهو من المشروبات الساخنة واللذيذة جداً التي تمنحك الدفء، أعديها بالكاسات وقدميها ساخنة مزينة بالقرفة المطحونة.

المقادير

- القرفة: ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الجوز: 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- فستق حلبي: 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- جوز الهند: 2 ملعقة كبيرة

- حليب: 4 اكواب

- سكر: 4 ملاعق كبيرة

- ماء الزهر: ملعقة كبيرة

- سحلب: ملعقة صغيرة (بودرة / ممكن استبداله ب 2 ملعقة صغيرة نشا)

طريقة التحضير

1. ضعي السكر و3 أكواب من الحليب على نار هادئة، ثم حركيهم جيداً واتركيهم على النار.

2. بوعاء آخر، ضعي بودرة السحلب مع كوب الحليب المتبقي وحركيهم حتى يذوب السحلب تماماً.

3. صبي خليط السحلب على الحليب بشكل تدريجي واستمري بالتحريك.

4. ارفعي من حرارة النار تحت الخليط، واتركي الخليط يغلي.

5. عندما يبدأ الخليط بالتكاثف، أضيفي عليه ماء الزهر واستمري بالتحريك حتى يتكاثف مرة أخرى.

6. اسكبي خليط السحلب بكاسات التقديم ثم رشي عليه القرفة والجوز والفستق الحلبي وجوز الهند وقدميه ساخناً.