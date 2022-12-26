طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين26-12-2022: أسعار العملات في سوريا: أسعار الذهب في سوريا مقابل الدولار

طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين26-12-2022: أسعار العملات في سوريا: أسعار الذهب في سوريا شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق الصاغة السورية خلال التعاملات الفورية الصباحية

أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022،

نقدم لكم في هذا المقال أسعار الذهب في سوريا بكافة العيارات مع إرفاق سعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب في سوريا وذلك بعد ازدياد البحث عن ذلك وتأتي أسعار الذهب في سوريا على النحو الآتي

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم الاثنين

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم الاثنين مقابل الليرة السورية 145.370 ليرة أي ما يعادل 57.86دولار

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سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا مقابل الليرة السورية صباح اليوم الاثنين 133.257 ليرة ما يعادل 53.04 دولار

جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا 127.20 ليرة ما يعادل 50.63 دولار

سعر جرام الذهب اليوم في سوريا عيار 18

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم الاثنين 26 ديسمبر 109.029 ليرة ما يعادل 43.40 دولار

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا

في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا 84.799 ليرة، ما يعادل 33.75 دولار

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا 72.685 ليرة ما يعادل 28.93 دولار

سعر أوقية الذهب في سوريا

جاء سعر أوقية الذهب في سوريا اليوم الاثنين مقابل الليرة السورية 4.520.999 ليرة ما يعادل 1.800دولار

سعر الجنيه الذهب في سوريا

في حين وصل سعر الجنيه الذهب في سوريا صباح اليوم الاثنين 1.017.613 ليرة ما يعادل 405.04دولار

سعر كيلو الذهب في سوريا

فيمما وصل سعر كيلو الذهب في سوريا اليوم الاثنين 26 ديسمبر 145.369.7ليرة ما يعادل 57.862 دولار

أسعار العملات في سوريا اليوم الاثنين 26-12-2022

سعر الدولار في سوريا اليوم

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي الآن في سوريا مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق 6400 ليرة للشراء مقابل 6500 ليرة للبيع للدولار الأمريكي

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

فيما جاء سعر صرف الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 في الأسواق 341 ليرة سورية عند الشراء فيما بلغ سعر البيع 348 ليرة سورية

سعر صرف اليورو في سوريا اليوم

في حين وصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم 6787 ليرة للشراء و 6898 ليرة للبيع