كهرباء غزة تستنفر طواقمها للتعامل مع تطورات الحالة الجوية

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء الأحد، عن تمديد حالة الطوارئ وفقاً لخطة الطوارئ والتعليمات والتوجيهات الصادرة بخصوص التعامل المنخفض الجوي المرتقب.

وأوضحت الشركة أن قرارها جاء نظراً لتوقعات الراصد الجوي دخول المنطقة في سلسلة من المنخفضات الجوية وعدم استقرار أحوال الطقس خلال الأسبوع الحالي.

وبينت أنها عملت على ترتيب فرق الطوارئ والورديات لتغطية حالة الطوارئ وتزويدهم بكافة الإمكانيات واللوجستيات اللازمة وإعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والموظفين العاملين على شبكة الكهرباء من أي مخاطر قد تطرأ وفقاً للتعميمات السابقة.

وقالت: "سيتم الاهتمام بمتابعة وتنظيم جداول توزيع الأحمال بما يحقق العدالة والمساواة بين المـــواطنين، مع إعطاء الأولوية لمحطات المعالجة والصرف الصحي والتنسيق مع جهات الاختصاص في البلديات وسلطة المياه بالخصوص".

وأكدت على الإبقاء على حالة التأهب القصوى للتعامل مع أي حالات طوارئ وتعزيز التواصل مع الجهات الشريكة مثل سلطة الطاقة والبلديات والدفاع المدني والعمليات المركزية والمؤسسات الخدمية الأخرى.