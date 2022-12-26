أربعة قتلى وفرار عشرات الآلاف من منازلهم بسبب الفيضانات في الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الإثنين، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، بسبب الأحوال الجوية السيئة في جنوب الأرخبيل ووسطه، بما في ذلك فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة، ودفعت نحو 46 ألف شخص إلى الهرب من منازلهم في جزيرة مينداناو.

وقالت إدارة الدفاع المدني في مانيلا، إن شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة آخرون وفر 46 ألفا بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في الجزيرة الواقعة في جنوب الأرخبيل.

وتشهد مناطق وسط الأرخبيل وجنوبه الذي تضربه كوارث طبيعية باستمرار أحوالا جوية سيئة مع بدء عطلة عيد الميلاد في هذا الأرخبيل، الذي يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة، يعود معظمهم في هذا الوقت من السنة إلى بلداتهم للقاء عائلاتهم.

وكانت العاصفة الاستوائية الشديدة نالغاي أدت في تشرين الأول/أكتوبر 2022، إلى انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد وأودت بحياة 150 شخصا على الأقل.