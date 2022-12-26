إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار في الجليل

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، مساء الأحد، بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب بلدة الكعبية طباش حجاجرة في الجليل الأسفل.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصاب، وقد وصفت حالته بالخطيرة، وتم إحالته إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها فتحت ملفاً للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد الداخل المحتل سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية، في الوقت الذي تتقاعس فيه المنظومة (الإسرائيلية) عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء ومعاقبتهم.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 107 قتلى بينهم 12 امرأة.

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