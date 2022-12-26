أوقف سلاح الجو (الإسرائيلي)، أمس الأحد، 11 طائرة مقاتلة من طراز "F-35B" بعد تحطم طائرة مشابهة في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، إنه "كجزء من الدروس المستفادة من تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35B، قبل حوالي أسبوعين في تكساس، قررت القوات الجوية بناءً على توصية إدارة إنتاج الطائرات الأمريكية إيقاف 11 طائرة من التشكيل".

وأضاف: "تبين من النتائج والمعلومات المنقولة أن هذه الطائرات تتطلب فحصا خاصا لاستبعاد احتمال حدوث عطل متكرر في النظام (الإسرائيلي)".

وتابع: "سيحلل سلاح الجو نتائج التحقيق في الحادث ويوصي بكيفية إعادة الطائرات بأمان إلى الأجواء".

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول، تحطمت طائرة من طراز "F-35B" على مدرج في قاعدة للبحرية الأمريكية في تكساس، خلال اختبار لقدراتها على التحليق أجرته شركة لوكهيد مارتن. وخرج الطيار بأمان ولم يصب بأذى.

وتسمح الطائرات F-35B التي تستخدمها البحرية الأمريكية، بالإقلاع القصير والهبوط العمودي على حاملات الطائرات.

ولم يذكر جيش الاحتلال (الإسرائيلي) سبب شكوكه في احتمال ظهور مشكلة العطل المتكرر في 11 من مقاتلاته فقط، وليس الجميع.

وفي وقت سابق من هذا العام، أوقف سلاح الجو (الإسرائيلي) كل طائراته من طراز "اف 35" بسبب مشكلة في مقاعد القاذف، والتي اكتشفتها الولايات المتحدة.

وعادت الطائرات للخدمة بعد أسبوع بعد فحصها للتحقق من المشكلة.

وعادة ما يشيد جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بحصوله على طائرات من طراز "إف 35" التي تسمى "الشبح" بسبب قدراتها الهجومية وقدرتها على التخفي.

وقبل عدة أعوام، أبرمت (إسرائيل) اتفاقا لشراء ما لا يقل عن 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 من شركة المقاولات الدفاعية الأمريكية لوكهيد مارتن.

وحتى الآن، تم تسليم 36 طائرة، ومن المقرر أن تصل الطائرات المتبقية على دفعات ثنائية وثلاثية حتى عام 2024.

ويقول محللون (إسرائيليون) إن (إسرائيل) ستستخدم على الأرجح هذا الطراز من الطائرات إذا ما قررت ضرب أهداف نووية في إيران.