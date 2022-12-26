الزراعة: أعلى نسبة هطول للأمطار سجلت في دير البلح

قالت الإدارة العامة للتربة والري في وزارة الزراعة، إن أعلى نسبة هطول للأمطار خلال الساعات الأخيرة سجلت في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأقلها كانت في منطقة خزاعة جنوب القطاع.

وذكرت أن نسبة الهطول التي سجلت في دير البلح خلال الأمس بلغت 72 ملم، وأن كمية الأمطار التي هطلت في ذات اليوم بلغت 11,9 مليون متر مكعب.

قالت إن عدد أيام هطول الأمطار وصل لـ 10 أيام، حيث بلغت النسبة المئوية للهطول 37.3% من المعدل العام لكافة المحافظات، ومتوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم 132.6 ملم، ومتوسط الهطول لهذا اليوم 31,3 ملم.

وبينت أن كمية المياه التي هطلت على المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم هي 47،8 مليون متر مكعب.

ويمر قطاع غزة وفلسطين بشكل عام بمنخفض جوي عميق ماطر تشهد ذروته هذا اليوم الاثنين.