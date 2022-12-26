ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة إلى 32 قتيلًا

ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة الأميركية منذ أيام إلى 32 قتيلا.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية (ان دبليو اس) في أحدث نشرة لها، أنها تتوقع تساقط بين ثلاثين وستين سنتمترا من الثلوج ليلا.

وأكدت السلطات الأميركية مصرع 32 شخصا في تسع ولايات، بينهم 13 في مقاطعة ايري بولاية نيويورك التي تضم مدينة بافالو، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى ثلاثة أمتار في بعض المناطق.

وعثر على بعض الضحايا في مركبات، وعلى آخرين في شوارع وسط الثلوج.

ومنذ مساء الأربعاء الماضي، تضرب الولايات المتحدة عاصفة نادرة في شدتها ترافقها رياح قطبية أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة، خصوصا في منطقة البحيرات العظمى.

وبات أكثر من 48 ألف منزل بدون كهرباء على الساحل الشرقي، يوم أمس الأحد، حسب الموقع الالكتروني "باور-آوتيج" الذي تحدث عن انقطاع التيار عن حوالى 150 ألف منزل في البداية.

وألغيت أكثر من ثلاثة آلاف رحلة جوية يوم أمس، تضاف إلى حوالى 3500 رحلة ألغيت أمس الأول، وستة آلاف يوم الجمعة الماضي، كما ذكر الموقع الالكتروني لتتبع حركة الملاحة "فلات-اوير.كوم".