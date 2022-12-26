جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الإثنين 26 ديسمبر والقنوات الناقلة من المقرر أن يقام اليوم الاثنين 26-12-2022 العديد من المباريات في الدوري السعودي

وفي هذا المقال نقدم لكم جدول مباريات اليوم الإثنين 26 ديسمبر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الإثنين 26 ديسمبر

مباراة الفتح ضد الشباب

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ال فتح ضد الشباب في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي

وتبث مباراة الفتح ضد الشباب عند الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة

وتعرض شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1) HD مباراة الفتح ضد الشباب اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

اقرأ أيضا نتائج قرعة كأس السوبر السعودي 2023 كل ما تريد معرفته عن البطولة

مباراة الباطن ضد الرائد

فيما تنطلق صافرة مباراة الباطن ضد الرائد في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي

وتعرض مباراة الباطن ضد الرائد في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة

وتبث مباراة الباطن ضد الرائد عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1) HD

مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

وتبدأ مباراة الاتحاد ضد التعاون في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة عند تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة

وتعرض شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1) مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم الاثنين 26-12-2022

مباراة الفيحاء ضد الطائي

وصافر مباراة الفيحاء ضد الطائي تنطلق عند الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة

وتنقل القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1) مباراة الفيحاء ضد الطائي

مباراة النصر ضد الهلال اليوم الاثنين

ومن المقرر أن تبدأ مباراة النصر ضد الهلال في أقوى مباريات في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي

وتنطلق مباراة النصر ضد الهلال عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة

وتعرض شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC1) و (SSC5) مباراة النصر ضد الهلال