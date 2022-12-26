هل يستمر الأهلي في الصدارة؟.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة التاسعة بعد انتهاء منافسات الجولة التاسعة الدوري المصري الممتاز تسائل متابعون كرة القدم لا سيما المصرية عن هل يستمر الأهلي في الصدارة؟.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة التاسعة

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، حيث كانت نسخته الأولى عام 1948

وتعتبر البطولة الجارية لدوري المصري الممتاز من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا

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هل يستمر الأهلي في الصدارة؟

تعثر الأهلي بالتعادل السلبي مع نادي سموحة فيما تعادل أيضا نادي الزمالك بالتعادل السلبي مع نظيره المقاولون العرب.

ويتوقع أن يستمر الأهلي في صدارة الدوري المصري الممتاز باعتباره أكثر نادي حقق اللقب بالفوز في دوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يتصدر الزمالك لأنه حصل على لقب الدوري المصري الممتاز خلال العامين الماضيين

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية،

ومن الجدير ذكره أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعي الأهلي والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة

وحقق النادي الأهلي اللقب 42 مرة، أما الزمالك في حين أن الزمالك ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة





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