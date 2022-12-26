حساسية الفول السوداني والمكسرات, كيف تتفادى الاصابة بها؟ يكثر البحث في الوقت الحالي عن حساسية الفول السوداني والمكسرات وكيف تتفادى الاصابة بها؟

ويعد الفول السوداني من أكثر الأطعمة التي تسبب الحساسية شيوعا والبروتينات الموجودة فيه تشبه في تركيبها الموجودة في المكسرات

وتسبب المكسرات الحساسية للأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني

وتستمر حساسية الفول السوداني والمكسرات مدى الحياة في كثير من الناس في حين يتغلب الناس على بعض أنواع الحساسية الغذائية بمرور الوقت وفق ما ذكره موقع kidshealth

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ماذا يحدث لحساسية الجوز أو الفول السوداني

يحدث لحساسية الجوز أو الفول السوداني في العادة يحارب جهاز المناعة في الجسم العدو ولكن يبالغ في رد فعله تجاه البروتينات الموجودة في الجوز

ويمكن أن تتسبب كمية صغيرة من بروتين الفول السوداني أو الجوز يمكن إلى درة فعل بالحساسية ولكن ردود الفعل التحسسية من استنشاق جزيئات صغيرة من المكسرات أو الفول السوداني نادرة

ولا تسمح معظم الأطعمة التي تحتوي على الفول السوداني بما يكفي من البروتين للهروب في الهواء لإحداث رد فعل

علامات وأعراض حساسية المكسرات

يطلق الجسم مواد كيميائية مثل الهيستامين عندما يكون لدى شخص مصاب بالحساسية من الفول السوداني أو الجوز شيء بداخله

وحساسية الفول السوداني أو الجوز يمكن أن تسبب أعراض مثل"صعوبة في التنفس، السعال، العطس، بحة في الصوت، ضيق الحلق، ألم المعدة، التقيؤ، إسهال، حكة أو دموع أو تورم في العيون، تورم، انخفاض ضغط الدم، الدوخة أو الإغماء".

وللتجنب حساسية الفول السوداني أو الجوز يجب عليك تجنب أكل الفول السوداني والمكسرات وعدم تناول أي أطعمة قد تحتوي على ذلك