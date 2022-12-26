متابعة العمل الحكومي توعز لجميع جهات الاختصاص بالتخفيف من تداعيات المنخفض

أعطت رئاسة العمل الحكومي بغزة، توجيهات واضحة لكافة جهات الاختصاص بالبلديات والشرطة والمدني وطواقم الطوارئ بوزارات الأشغال والتنمية الاجتماعية للعمل السريع والتخفيف من تداعيات هذه الحالة الجوية على المواطنين المتضررين.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له متابعتها الميدانية مع جميع جهات الاختصاص لانعكاسات الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها القطاع، وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل، يتم التعامل معها.

وذكر أن الاحتلال، قد فاقم الوضع عبر فتحه للسدود المحاذية لغزة في أكثر من نقطة مما زاد من خطورة وصعوبة الوضع.

وفي ختام بيانه سأل المولى أن يحفظ أبناء الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية وأن يجعلها أمطار خير وبركة.