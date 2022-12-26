وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشات.. شكاوى تكافل وكرامة واستعلام بالرقم القومي، يبحث المواطنون عن كيفية تقديم شكوى من خلال الرقم القومي أو اسم المستفيد.

ويتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة تقديم الشكاوي بالرقم القومي والاسم لعام 2023.

شكاوى تكافل وكرامة

في حال رغبة المواطن تقديم شكوى تكافل وكرامة يمكنه ذلك عبر الدخول إلى الرابط التالي "اضغط هنا"

ثم القيام بالضغط على تسجيل شكوى وبعد ذلك نعمل على تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

ثم العمل على اختيار اسم المحافظة والإدارة الاجتماعية ونوع الشكوى ويتم العمل على كتابة العنوان ثم نقوم بالنقر على كلمة تسجيل.

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الاستعلام عن الأسماء الجدد

للاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي "اضغط هنا"

تحديد معاش تكافل وكرامة

اختيار أيقونة الاستعلام من القائمة الرئيسية لموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

كتابة جميع بيانات الشخص المتقدم وتكون صحيحة وكاملة.

العمل على تحديد مكتب الشئون الاجتماعية الذي يكون تابع لذلك الشخص.

النقر بشكل كبير على كلمة عرض التفاصيل، لكي يتم ظهور جميع التفاصيل.

التسجيل في رابط تكافل وكرامة 2022

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

إعطاء صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة.

صورة من شهادة الميلاد وقيد مدرسي للأفراد الأقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة.

صوره من قرار الوصايا للأيتام أو شهادة سجن للأب أو الأم

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