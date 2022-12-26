اوبن ايمس.. رابط استخراج نتائج الطلاب بالاردن للفصل الدراسي الأول 2022، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، منصة "اوبن ايمس" للمدارس الحكومية.

لتُمكن الأهالي والطلبة من متابعة الحضور والغياب، ومعرفة كل ما يلزم حول الفصلين الأول والثاني.

وأعلنت الوزارة عن ظهور النتائج في المملكة الهاشمية الأردنية في وقت قريب جدا، للفصل الدراسي الأول عبر منصة اوبن ايمس.

ولم يتم رصد أي مشكلة أو شكوى خلال الفترة الماضية عن المنصة، مما يؤكد من نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

وحذرت من ضرورة الاحتفاظ بسرية البيانات الخاصة لكل طالب وعدم مشاركتها مع أي شخص أخر.

رابط منصة "اوبن ايمس"

للاستعلام عن نتائج الطلبة للعام 2022-2023 سهلة وبسيطة وذلك عبر الدخول للمنصة، "اضغط هنا".

أما عن طريقة التسجيل تكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، وانقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك.

وثم فوق مربع الأكاديميين، وحدد تقرير التقويم، بعدها ستظهر لك صفحة نتيجة الامتحان بكافة التفاصيل.

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منصة "اوبن ايمس"

بينما توفر منصة درسك التعليمية الكثير من الدروس التفاعلية عليها، لضمان فهم الطالب للمنهاج التعليمي الأردني الجديد.

وقدم المنصة مجموعة من المعلمين والمعلمات في الأردن ذات الخبرة والحاصلين على شهادات متخصصة في مجال التعليم.

والجدير بالذكر أنه قد تكون المنصة بطيئة أثناء ظهور نتائج الطلاب بسبب كثرة الاستعلامات المتواصلة في نفس التوقيت.

لذا يرجو المسئولين من أبنائهم الطلبة بمراحل التعليم المختلفة إمكانية البحث في وقت لاحق.

ويُذكر أن أنهي طلاب المراحل الدراسية المختلفة الاختبارات عبر منصة دراسة التعليمية الإلكترونية.

وكان ذلك قبل عامين في ظل انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد 19”.

والتي أجبرت المدارس في الأردن على انتهاج نظام التعليم عن بعد.

بينما ذلك جاء كوسيلة للحد من انتشار الفايروس وفي ذات الوقت استكمال العملية التعليمية.

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