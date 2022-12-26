وزارة التنمية الاجتماعية تعلن موعد صرف شيكات الشؤون 2023، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن تأجيل صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من شيكات الشؤون الاجتماعية للعام 2022 إلى بداية العام المقبل 2023.

وقال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون في تصريح صحفي أنه تقرر تأجيل صرف الدفعة الثالثة من مخصصات الشؤون التي تُصرف للأسر الفقيرة، من شهر ديسمبر الجاري إلى يناير من العام المقبل 2023.

صرف الدفعة الأخيرة الشؤون

وأكد المدهون ان التأجيل جاء نتيجة عدم وصول الأموال المخصصة لشيكات الشؤون الاجتماعية من الجهات الثلاث التي تدعم مخصصات الشؤون وهي "البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والمالية بالحكومة".

وأوضح المدهون أن الشيكات ستصرف خلال شهر يناير المقبل لكنه لم يحدد بعد التاريخ الذي ستُصرف فيه المخصصات، مؤكداً أنها ستكون في شهر يناير المقبل.

وتعتبر مخصصات الشؤون الاجتماعية مصدر دخل للآلاف من العائلات المستورة في قطاع غزة نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه القطاع.

الحالات التي ستدرج

وبيّن المدهون، أن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن، وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

وأوضح أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

تحديث بيانات الحالة

وقال المدهون: "خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة".

وأكد أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها.

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صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وكان المدهون كشف سابقاً عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة منها.

وأكد المدهون، أن مخصصات الشؤون الاجتماعية والدفعة الثالثة والأخيرة منها، ستصرف قبل نهاية العام الحالي، قبل أن يعلن تأجيلها للعام المقبل.

وأضاف المدهون، أنه سيتم إضافة ما يقارب الـ 300 أسرة جديدة لشيكات الشؤون من الأسر الأكثر فقرًا في قطاع غزة، من أجل الاستفادة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

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