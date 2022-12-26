السحلب مشروب الشتاء الدافئ تعرف على طريقة تحضيره، يبحث العديد من الأفراد في فصل الشتاء عن المشروبات الدافئة لتمدهم بالحرارة والدفء، ويعتبر السحلب واحد من أشهر المشروبات الشتوية.

ونقدم لكم بعض من فوائد السحلب وطريقة تحضيره، في ظل الأجواء الباردة التي تمر بها البلاد، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم.

فوائد السحلب

يعمل السحلب على التقليل من نسبة الإصابة بمشاكل الأسنان كالتسويس وما أشبه ذلك.

بالإضافة إلى أنه يحد من الإصابة بمشاكل العظام نظرا لاحتوائه الكالسيوم.

ويعمل على تقوية بنيان الأطفال لأنه يعد غذاء جيد لهم ومغذي نتيجة لما يحتويه من عناصر غذائية هامة.

وأخيرا يوضح أن السحلب مرتفع السعرات الحرارية ولذا ينصح التقليل من تناوله لتجنب زيادة الوزن، أو استبدال الحليب بخالي الدسم والسكر الدايت.

ويعتبر السحلب علاج فعال لقرحة المعدة، نتيجة لوجود الحليب الذي يعمل على تهدئة وعمل جدار يحافظ على صحتها.

كما ويعد علاجا قويا لمشكلة القولون ومسكن.

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طريقة تحضير السحلب

يعتبر السحلب من المشروبات التي تشتهر في الشرق الأوسط وتركيا واليونان، وهو مشروب حليب دافئ يتم تحضيره بطريقة خاصة.

يُضاف له عادة بعض من ماء الورد أو ماء زهر البرتقال أو المستكة.

في قدر صغير، اخلط نشا الذرة مع السكر حسب الرغبة لمدة دقيقة حتّى تختفي الكتل.

أضف الحليب إلى القدر وقلّبه ببطء حتّى يذوب السّكر.

على نار منخفضة، حرّك الخليط باستمرار حوالي 10 دقائق حتّى يصبح سميكاً جداً.

اسكب السحلب المنزلي دافئاً في أكواب وزينه بالقرفة أو المكسرات بالكمية التي ترغبها.

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