شاهد/ تسريبات حسين الشيخ.. ماذا قال عن أبو مازن؟ ولماذا شتم ماجد فرج بالتحديد؟، هاجم القيادي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أبو مازن ووصفه بأنه من صنع الفوضى وأنه حريص على بقاءها واستمرارها.

واعتبر الشيخ أن عباس هو من خلق الفوضى كما هاجم وشتم قيادات من حركة فتح والسلطة الفلسطينية، ويبدو أن ذلك يأتي ضمن صراع الخلافة على مناصب محمود عباس الذي يشغل رئاسة السلطة والمنظمة وحركة فتح ويبلغ من العمر 87 عاماً.

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تسريبات حسين الشيخ

وجاء في التسريبات والتسجيلات الصوتية التي نشرتها وكالة شهاب شتائم وألفاظ نابية من حسين الشيخ ضد كل من من ماجد فرج ومحمود العالول وعزام الأحمد وجبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي.

ويعتبر الشيخ خلال الفترة الماضية الأوفر حظاً بين المتصارعين على خلافة عباس خاصة بعد تعيينه أمين سر منظمة التحرير وهو المنصب الذي سيشغل منصب الرئيس في حال شغوره، وهذا أدى لموجة عنيفة من الصراع بين قادة فتح، خاصة الخصوم التاريخيين لحسين الشيخ مثل جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي.

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انفوفيديو ⁧#شهاب⁩ pic.twitter.com/pZtCEF5yLG — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) August 29, 2022

ومن المعروف أن العلاقة بين كل من حسين الشيخ وجبريل الرجوب سيئة للغاية حيث يتنافس الرجلان على منصب الرئيس، إلا أن حسين قد تقدم على الرجوب خلال الفترة السابقة وبات من اشد المقربين لأبو مازن.

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حرب الشيخ والرجوب والطيراوي

وقد تمكن الشيخ من السيطرة على عدة ملفات مكنته من انشاء شبكة نفوذ ومصالح وذلك عبر استغلال علاقاته بالـ "الإسرائيليين" مستغلاً منصبه كرئيس لهيئة الشؤون المدنية المسؤولة عن التنسيق مع الاحتلال في كثير من الجوانب.

شاهد تسريبات حسين الشيخ:

كما جرت حرب خلال الشهور الماضية بين حسين الشيخ وتوفيق الطيراوي بعد التسريبات التي جرى نشرها للطيراوي ووصف فيها الشيخ بأسوأ الأوصاف وقال إنه ركع تحت قدميه، ما أدى لاشتعال أزمة كبيرة بين الرجلين فصل بعدها الطيراوي من ملف اللجان الشعبية وجامعة الاستقلال ولجنة التحقيق في اغتيال عرفات.

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ثروة حسين الشيخ مرتشي ومتحرش

وغادر إلى الأردن مع الحديث عن إمكانية اعتقاله ومحاكمته تمهيداً لفصله، لكن وساطات قوية تدخلت بين الرجلين ونجحت في تخفيف الخلاف، خاصة بعد أن خرج الطيراوي في لقاء تلفزيوني مع ناصر اللحام واعتذر بوضوح لحسين الشيخ، كما اعتذر عن تسريبات وثائق وشهادات لجنة التحقيق باغتيال ياسر عرفات.

تسجيلات مسرّبة لحسين الشيخ يُهاجم فيها عباس ضمن حرب الخلافة

حسين الشيخ يعرف نفسه في التواصل مع "إسرائيل" على أنه الرئيس الفلسطيني القادم، حيث يرى الاحتلال أنه الأنسب لاستكمال مسيرة أبو مازن، فهو غير مقنع بالمقاومة ويؤيد بشدة التنسيق الأمني والتعاون مع الاحتلال لمحاربة المقاومة.

حسين الشيخ يبلغ من العمر 62 عاماً يوصف بأنه مرتشي ومتحرش، كما يبيع تصاريح العمال في الضفة مقابل 1500 شيكل شهرياً، إلى جانب عدد ضخم من الشركات والمباني والمحطات الوقود.